比特幣跳水狂瀉13％ 肇事兇手竟在華府

進入11月後漲勢兇猛比特幣（Bitcoin）25日挑戰歷史最高價位失敗後，美國時間周四（26日）再次跳水，一度從接近19,000美元，急崩至16,300美元左右，跌幅逾13％，兇手原來是美國財政部，據傳財政部試圖推出計畫，追蹤所有加密貨幣錢包和所有交易人員，嚴重動搖比特幣最核心價值之一，匿名性。

本月初美國司法部破獲駭客黑吃黑案件，查扣價值10億美元以上比特幣，助長比特幣漲勢，現在財政部即將出手的計畫又大砍比特幣。新規將要求數位加密貨幣交易機構驗證錢包所有人、提交身分訊息，核對後才能交易，這些身分訊息也會上傳給政府。計畫執行人是美國財政部長摩努辛（Steven Mnuchin）。

儘管總統川普（Donald Trump）任期即將結束，但他與手下官員似乎不甘於當看守政府，從選前堅持夕陽任命大法官，到選後連續出爐各種貿易禁令，以及財政部這項傳聞中的計畫，都繼續深刻影響金融市場。

加密貨幣交易機構Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）稱，這項政策將會是川普很可怕的政治遺產，對美國會產生長期負面影響，而且不只比特幣，也會影響許多新興加密應用程式，幾乎所有數位資產都會受害。區塊鏈法律專家也指出，新規將改變加密貨幣性質，使其不再能代替傳統金融商品。

這些加密貨幣交易機構已經展開各種遊說行動，塑造去監管的輿論。值得一提的是，全球最大對沖（避險）基金橋水（Bridgewater）創辦人達利歐（Ray Dario）在這波漲勢開始時，就曾說政府會出手管，不管是判斷趨勢正確或提前收到消息，預言準度相當驚人。

（中時新聞網 王毓健）

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