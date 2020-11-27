他曾神預言金融海嘯 今唱空美股慘遭撤資潮

曾精準預言2000年和2008年兩次市場危機、被譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham今年慘遭滑鐵盧，原因是3月新冠疫情爆發以來，他不斷看空、作空美股導致旗下基金表現慘輸大盤，GMO客戶受不了虧損引爆撤資潮，提款規模高達22億美元（約台幣630億元）。

Grantham上月再度警告，「美股正處於前所未有的泡沫當中，距離泡沫破裂可能只有數周或數月。」他認為，疫情為經濟帶來重大損失，卻並未反映在股市，當前美股是史上首次在不景氣下逆勢反彈，本益比衝上新高，此時投資人瘋狂進場跟玩火沒兩樣。

但事實上，市場並未如Grantham示警而重挫，反而從3月股災以來，持續V型反彈飆漲。標普500指數今年狂漲12.2%，道瓊指數大漲近5% ，那斯達克指數更凶猛、瘋漲35%，美股三大指數連袂來到歷史高點；此外，疫情受災股、價值股也展開反彈，較去年同期大漲近10%創下新高。

周二（24日）道瓊指數突破3萬點大關，刷新空前紀錄。外媒報導，GMO基金表現落後標普500指數高達14個百分點，儘管GMO撤出美股後主要配置新興市場，但旗下基金仍落後MSCI新興市場指數的表現，今年以來GMO客戶撤資規模已高達22億美元。

Grantham曾多次神準斷言空頭市場來臨，在華爾街聲名大噪，他於2000年網路泡沫中全身而退，並在2008年之前提前示警美國次貸危機。

（中時新聞網 吳美觀）

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