英國掰了華為5G 外媒曝1間日企成大贏家

英國政府今年7月就宣布將在2027年前，逐步淘汰華為電信設備，包括5G基地台與網路基建，近期正式宣布，將斥資2.5億英鎊，協助英國電信商汰換華為設備，並頒布只要使用華為，就會開罰1日營業額10%或10萬英鎊。對此，外媒報導指出，英國將找上日本的日本電氣（NEC）集團建設5G網路。

據《華爾街日報》曾在7月的報導指出，這家日本最大的電信公司準備斥資6億美元入股一家通訊設備製造商，尋求打造一家能夠與華為競爭的日本領頭企業。據IHS Markit的數據，截至2018年，華為占據全球基地台市場30%市場份額，居次的為愛立信、Nokia，分別為27%和22%，NEC和富士通的市場份額都低於1%。

據《日經亞洲評論》報導，英國國際貿易部上周已經在推特透露，將找上NEC在英國建設5G。英國國際貿易大臣Liz Truss在先前訪日之際，就與NEC主席遠藤伸宏（Nobuhiro Endo）會面並簽署合作協議，同時討論該公司提供5G相關業務事宜。

川普政府從2018年底開始鼓勵盟國，特別是五眼聯盟的加拿大、英國、澳洲以及紐西蘭拒絕華為參與當地5G建設，理由是華為可能與大陸解放軍有密切關係，若採用華為的電信設備將造成國安問題，英國首相強生在今年感染新冠肺炎後對大陸態度丕變，並在今年7月正式宣布對華為發出封殺令。

（ 中時新聞網 呂承哲）