全球獨角獸企業爆增至500家 7成來自2大國

根據美國研究公司CB Insights數據顯示，在傳統行業加強數位化、開始使用人工智慧的情況下，全球獨角獸企業數量約在2年增加2倍至500家，而其中有近七成獨角獸企業來自美國及中國。所謂的獨角獸企業，一般是指成立不到10年，但估值超過10億美元的企業。

根據《日經亞洲評論》報導，美國研究公司CB Insights數據顯示，美國-以色列網路安全新創公司Forter，其估值在11月19日達到13億美元，成為公司價值超過10億美元的第500家獨角獸公司。

報導指出，在全球500家獨角獸公司之中，美國共有242個獨角獸企業，數量居全球第一，其次是中國，共有119家獨角獸企業，兩國的獨角獸企業量，共佔全球總數約70%。其次，英國及印度，都各擁有24家獨角獸企業。另外，南韓的獨角獸企業有11家，排名第6；印尼的獨角獸企業有5家，排名第10；日本獨角獸企業有4家，排名第11，其中包括人工智慧（AI）新創公司Preferred Networks。

然而，在2019年成為獨角獸的122家公司中，金融科技公司及人工智慧公司的數量比例，分別約佔20％及13％。而儘管今年疫情恐對企業籌款產生負面影響，但仍有多屬電商及醫療保健領域的89家公司成為獨角獸企業。

報導強調，CB Insights認可的獨角獸企業數量，約花了4年半的時間增長到250家，然後該數量在2年內增漲了2倍，而獨角獸企業量快速增加的原因，則來自低利率環境可讓新創企業、以及其潛在的高收益更具吸引力，進一步促使機構投資者等願意投資得更多。

（中時新聞網 葉明芳）