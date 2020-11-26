歐股︱疫情陰影如影隨形 各國股市收黑

全球新冠肺炎病例數仍不停攀升，加上美國迎來感恩節假期休市，投資人觀望假期後的發展，歐洲股市周四（26日）收盤基本持平。 阿斯特捷利康和牛津大學早前表示，其研發的新冠肺炎疫苗達到平均70.4%的效力，然而外界對其疫苗臨床試驗的方式及數據提出了質疑，阿斯特捷利康和牛津大學25日發布聲明稿表示，為了進行成效認證，將會進行額外的臨床試驗，阿斯特捷利康的股價於周四下跌了0.67％。

在此同時，歐洲仍深陷與新一波疫情對抗的戰役之中。德國周三新冠肺炎病逝人數來到410人，創下疫情爆發以來的新紀錄，德國總理梅克爾（Angela Merkel）於當天表示，她與16名各邦首長已達成協議，將防疫限制令延長至12月20日，關閉了酒吧、餐館和其他休閒場所，聚會人數上限僅限於五人，但該措施將在聖誕節期間暫時放寬。市場研究機構GfK周四表示，封鎖措施恐會引發12月份德國消費者信心下降。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）周三警告，失業浪潮恐怕會持續到明（2021）年夏季，他也公佈了一項規模達43億英鎊的計劃，以支持更多人回歸到工作崗位，其中包括將最低工資提高2.2％，每小時工資將提升至8.91英鎊，預計將有上千萬人受惠。