股神失策沒買車！這檔市值狂奔 直衝波克夏

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）股價連日創新高後，周二（24日）市值飆至5,250億美元，漲破5,000億美元大關，可能再過幾天，就會超越「股神」巴菲特（Warren Buffett）的控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），值得一提的是，3月底時特斯拉市值還不到1,000億美元，波克夏在當時完全有足夠的現金買下特斯拉。

特斯拉市值在24日盤中一度站上5,300億美元，目前為華爾街市值第七大企業，波克夏海瑟威市值在24日收盤創下5,490億美元新高紀錄，但只比特斯拉市值高出不到5％。特斯拉股價25日漲幅3.35%，收574美元，市值來到5,440億美元；波克夏B股25日跌了0.34%，收233.13美元，市值來到5,475億美元，雙方市值差距持續縮小中。

根據《商業內幕》報導，雖然特斯拉和波克夏目前市值相差不遠，但收入、財務及資產規模等卻存在著極大的落差，可是在股票漲幅上，特斯拉卻遙遙領先波克夏。今年以來，特斯拉股價漲幅高達5倍，超越標普500指數的11％漲幅，反觀波克夏海瑟威股價自年初以來僅上漲2.4％，比道瓊工業指數的4％漲幅還小。

報導指出，柏克夏海瑟威旗下事業囊括時思糖果（See’s Candies）、汽車保險公司Geico、精密鑄件公司（Precision Castparts）及Burlington Northern鐵路公司等，全球員工總數超過39萬人。同時，波克夏還持有約2,300億美元股票，包含超過1,000億美元的蘋果股票，以及可口可樂、美國運通等大型上市公司持股數十億美元。

此外，波克夏去年營收達2,550億美元，投資收益高達730億美元，淨利810億美元，截至3月底為止，還持有1,370億美元的現金，完全可以買下特斯拉。因為特斯拉當時受疫情重創，市值跌破了1,000億美元。

特斯拉共有4.8萬名員工，約波克夏的八分之一不到，去年營收約250億美元，約波克夏的十分之一，而且淨損9億美元，馬斯克的公司淨資產也只有66億美元，連波克夏4,250億美元的60分之一都不到。

（中時新聞網 葉明芳）

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