華為的勝利！德國新通信法草案未排除華為

據《德國之聲》報導，預計12月送交內閣批准的資訊安全法案，除了沒有明文排除華為，新設委員會要審查電信設備商也採取協商一致原則，「這代表任何禁令之前，都需要先有確切證據及強烈政治信念，技術上會是華為的勝利。」

該法案最核心內容就是由總理辦公室、內政部、經濟部、外交部代表共同組成常設委員會，來確保電信設備供應商不開後門、不威脅到數據安全，如果要排除特定供應商，必須得到委員會一致同意；若形成僵局，會升級成部長級會議；若部長級會議解決不了，會轉到閣議爭端解決機制處理。這種機制使得針對任何公司的禁令，若非證據確鑿很難發布。

對中國立場強硬的在野黨社會民主黨曾提議，讓相對親美的德國外交部能享有類似聯合國常務理事國的否決權，但是失敗。該法案規定所有電信設備商必須提供保證書，確保不會開後門給網路攻擊者或洩漏數據，包括華為、愛立信(Ericsson)、諾基亞(Nokia)皆平等，沒有公司會享特權，也不會被針對性禁止。

美國一再呼籲各國勿採用華為5G設備，指控其設置後門，會將數據分享給北京，並稱華為與中國政府、軍方關係密切，不過關於5G設備安全疑慮雖然被德國外交部、情治系統支持，尚無科學技術上證據可以證實，反而能證明沒有漏洞的第三方報告較多。

《德國之聲》指出，華為不被禁，對很多德國電信商也是好消息，目前德國電信、Vodafone、Telefonia德國這些廠商都依賴華為產品，若要汰換成本可能高達數十億歐元。不過事實上，德國電信商所採用華為設備多數是用於基地台、天線發射方面，原本就不太涉及數據安全問題，這可能也是德國一直不肯跟進美國明令禁止華為原因。

（中時新聞網 王毓健）