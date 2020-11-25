美股︱失業數據令人失望 道指回吐173點

道瓊工業指數及標普500指數在周二寫下新的里程碑，但由於美國失業數據遜於預期，引發市場擔憂，周三（25日）華爾街股市未能延續前一交易日的強勢表現，道瓊工業指數開盤便回吐漲幅，盤中一度下跌逾200點，標普500指數亦收跌，惟那斯達克指數收紅，小幅上揚0.47%。

由於感恩節假期即將到來，許多經濟數據在周三公布。美國勞工部公布數據顯示，截至11月21日為止，上周首次申領失業救濟金人數為77.8萬人，按周增加3.6萬人，大幅超出經濟學家預期的73.3萬人，為七月以來首度連續2周攀升；續領人數則是607.1萬人，雖小幅下滑，但仍高於預期，顯示美國勞動力市場再度出現疲弱。

美國經濟分析局指出，美國第三季國內生產總值（GDP）第一次修訂後的結果為按季增長33.1%，與10月底發布的數據一致，但上調個人消費支出、出口、非住宅固定投資和固定資產投資，而地方政府的支出則下調。