2大護法加持！銅價升勢壯 專家曝受惠個股

美國金融市場風險情緒降低，恐慌指數（VIX）大跌逾4％，黃金等貴金屬價格應聲下滑，但工業用金屬卻被看好，尤其是銅價已達近7年來新高。分析師認為，由於需要用到銅的再生能源發電、電動車需求10年後可望達現在10倍，銅價問題已經不再是「會不會漲」，而是「何時上漲」，並看多Antofagasta等礦業公司。

傑富瑞（Jefferies）分析師拉費米納（Chirstopher LaFemina）團隊報告指出，銅礦將於5年後進入長期供不應求，在市場找到替代原料、恢復供需平衡前，銅價會突破2011年7月1日創下的每磅4.474美元歷史高點。近月銅期貨價格周二（24日）已突破3.3美元，是2014年2月來僅見。

報告指出，傳統發電正向再生能源發電轉移，而後者機具對銅需求是前者5至15倍，例如每1000度電，離岸風電機需要15噸銅，在岸風電機和太陽能光伏約需5噸，但傳統發電只需1噸。分析師預估，再生能源發電今年99.1萬噸銅需求將在2030年升至190萬噸。

電動車產業對銅需求更驚人。平均每輛電動車需83公斤銅、每座充電站需10公斤，拉費米納團隊預估，隨著各大車商投入電動車與各國法令陸續訂出燃油車最後銷售期限，今年17萬噸銅需求會在10年後升至170萬噸。

但拉費米納團隊強調，在2025年出現嚴重供給不足前，銅價仍可能遭遇熊市，只是會不敵長期上漲趨勢。「無論根據我們假設的基本情境或牛市情境預測，需求都需要時間調整才能恢復市場平衡，直接假設銅價每磅會漲5美元並不合理。」

相對於直接在期貨市場建倉，拉費米納團隊建議投資人不妨找與銅礦相關個股。歐洲礦業巨頭Antofagasta、嘉能可（Glencore）評級被升至「買進」，Freeport-McMoRan、必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）、淡水河谷（VALE）等礦商也被看多。Antofagasta、嘉能可周二倫敦股價漲幅分別是7.40％、5.97％。

（中時新聞網 王毓健）