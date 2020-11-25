英國將放「防疫耶誕假」德法擬跟進

法階段性解封 德地方首長倡聖誕節期間鬆綁

法國總統馬克宏（Macron）周二發表談話表示，第二波疫情在法國最糟的情況已經過去，封鎖限制將在本周末開始階段性的解除，以便在聖誕節時，商店、劇院、電影院能重新開放，民眾將可以在假期與家人共度。

馬克宏週二在全國電視演講中指出，餐廳、咖啡廳、酒館等仍須保持關閉，直到1月20日，以防止另一次的疫情再起。

法國是在十月中的主要城市宵禁措施，沒有產生效果，11月初實施全國性封鎖。

馬克宏強調民眾應該預期，僅只是逐步的經濟重新開啟。本周六開始，商店將重新開放，但民眾外出仍需要一文件證明。民眾允許每日運動三小時而不是一小時，能在居家20公里範圍的戶外區域活動，較現行的1公里更遠。

馬克宏指出，如果12月中旬單日確診壓下的5,000例，封鎖將再進一步鬆綁，但是晚上九點以後的宵禁仍將持續。

另德國16個邦的地方政府首長將提出一份計畫草案，在聖誕節和新年時期允許10人以下的聚會。地方首長還同意增加德國國鐵冬季的運客量，但僅允許靠窗座，以降低乘客間的感染風險。

地方首長預計在周三與總理梅克爾（Merkel）進行會談，做出最後決定。總理則站在將全國封鎖延長到12月20日立場，酒吧、餐廳、娛樂場所繼續關閉，商店和學校則開放。

梅克爾希望在聖誕節期間，從12月23日到1月1日之間提供鬆綁，允許最多十人的聚會。

地方首長的草案沒有建議全面禁止除夕的煙火，但表示公共區域不允許施放煙火，以避免大量人群的聚集。

（時報資訊 張朝欽）

英國將放防疫耶誕假 允許5天3家庭互訪

英國英格蘭、威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭政府今天達成共識，決定放5天防疫耶誕假，讓民眾在12月23日至27日內互訪，最多可達3個家庭，但必須成員固定。

英國廣播公司（BBC）報導，4大地區領導人今天下午開會達成共識，允許最多3個家庭組成「耶誕防疫泡泡」。在防疫耶誕假期間，4大地區之間的交通禁令也會同時鬆綁。

不過，3個家庭組成的「耶誕防疫泡泡」必須是固定成員，一旦組成就不可改變。一個家庭僅允許加入一個「耶誕防疫泡泡」，而且只能在家裡、自家花園、禮拜場所或戶外見面，不可去酒吧、餐廳或是劇院等娛樂場所。

4大地區發表聯合聲明指出：「即便有這些規矩，民眾仍必須自行判斷是否在耶誕節期間與親友會面，並注意這麼做對自己和他人造成的風險，尤其是對脆弱族群。」

4大地區除了在5天耶誕防疫假期間，允許3家庭互訪的共識外，其他防疫政策依舊各自為政。

根據英格蘭地區的規定，民眾想要與「耶誕防疫泡泡」之外的成員見面，必須遵守3級疫情警報系統規定，在戶外見面。18歲以下的孩童如果雙親沒有住在一起，允許參加2個「耶誕防疫泡泡」，不必選擇只和父親或母親過節。

英國首相強生（Boris Johnson）在唐寧街發布的影片中表示，這項決定是「特殊、有時間限制的權宜之計。」

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）則表示，病毒不會放耶誕假，因此防疫政策雖然在耶誕節期間出現了彈性，但她呼籲民眾保持警覺，負責任地運用這些政策。

（中央社）

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