美股衝破3萬點川普急邀功 卻慘遭分析師打臉

道瓊工業指數周二（24日）大漲454.97點或1.54%，收30,046.24點，盤中最高30,060.12點，改寫2項史上最高紀錄，也是美股首度突破3萬點大關，總統川普（Donald Trump）突然召開緊急記者會，現身恭賀，稱此是「神聖數字」，並強調美股在自己任內已經第48次創下史上新高，不到2分鐘演說完畢後，依然未接受採訪就離場。

川普周二中午突然發出緊急記者會通知，並註明副總統彭斯（Mike Pence）會陪同，由於周一（23日）GSA（美國總務署）才通知拜登（Joe Biden）團隊可以啟動交接程序，不少媒體都以為川普要談交接事宜或終於認輸，未料談的卻是股市。

收盤後川普現身，除祝賀外也提供個人分析：「道瓊首次觸及3萬點，這是史上最佳表現，這是個神聖的數字，這是個從沒有人想到過的數字。雖然發生了疫情，股市還是能有這種表現。疫苗發展讓我很興奮，是很不可思議的消息。醫學上從來沒發生過一樣的事，我想人們都承認這點，疫苗正發揮巨大影響。這是今年道瓊第9次更新紀錄，也是我執政期間第48次，我想祝賀政府內所有努力工作的人，也祝賀美國所有人民。」

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作疫苗、美國藥廠莫德納（Moderna）疫苗、歐洲藥廠阿斯特捷利康（Astrazeneca）與牛津大學合作疫苗連3周傳出好消息，特別是採取腺載體技術牛津疫苗，有效度雖不比2家美國藥廠mRNA技術疫苗，但可在一般冰箱冷藏溫度下配送而且價格只要1/5到1/8，預期對全世界防疫更有利。

不過分析師對股市反應與川普不同，他們認為主因是川普終於肯交接。斯巴達資本安全公司首席市場經濟學家卡迪尤（Peter Cardillo）說：「雖然選舉結果對市場早就不是威脅，但川普願意交接，政治上的混亂消除，正消除投資者們的憂慮並使他們投入市場。」Globalt投資高級經理馬汀（Thomas Martin）說：「GSA放行權力交接，川普願意合作，對市場來說是積極消息。」

（中時新聞網 王毓健）

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