政權交接啟動後首度現身 川普讚股市破紀錄

在美國總務署正式展開政權交接後，美國總統川普今天首度公開現身，出席感恩節火雞特赦活動。他對政權交接隻字未談，但讚許美國道瓊指數創下歷史新高攀上3萬點。

在美國總務署（General Services Administration）署長墨菲（Emily Murphy）昨天正式告知總統當選人拜登（Joe Biden），川普政府準備展開正式交接程序後，川普今天首度公開現身。

川普在副總統彭斯（Mike Pence）陪同下出席臨時召開的記者會，對於政權交接隻字未提。對於美國股市今天走高，道瓊指數突破歷史紀錄攀上3萬點的表現，川普表示，令人難以置信。他並指出，這是2020年第9次創下紀錄，也是他執政以來第48次新紀錄，他祝賀所有人。

短短1分鐘的記者會，儘管對股市飆高表示欣喜，認為這是道瓊指數的「神聖數字」，但川普臉上並未見笑容。說完想說的話後，川普隨即離開，並未接受媒體提問。

儘管川普同意總務署展開政權交接，但他仍未對選舉落敗鬆口。繼昨天推文表示選戰訴訟將持續進行外，川普今天也再度透過推特表示，總務署十分出色，墨菲的表現工作表現傑出，但「總務署不能決定誰是下任美國總統」。

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