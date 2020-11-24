歐股︱疫苗利多持續發酵 各國漲聲響起

新冠疫苗的好消息使市場對於經濟復甦的樂觀情緒再度增強，加上美國對總統川普同意進行政權交接，降低美國政治前景的不確定性，讓投資人終於放下心中的大石，周二（24日）歐洲股市收高，泛歐STOXX 600指數上漲0.8％，石油和天然氣股反彈4.3％，領頭上漲。

由於歐洲多國仍深陷新冠肺炎泥沼之中，疫苗的積極消息成為歐洲股市的主要驅動力，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）於周一宣布，其研發的疫苗最高可達90%的效力，成為繼輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）之後第三個傳出捷報的候選疫苗。