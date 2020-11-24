歐股︱疫苗利多持續發酵 各國漲聲響起
新冠疫苗的好消息使市場對於經濟復甦的樂觀情緒再度增強，加上美國對總統川普同意進行政權交接，降低美國政治前景的不確定性，讓投資人終於放下心中的大石，周二（24日）歐洲股市收高，泛歐STOXX 600指數上漲0.8％，石油和天然氣股反彈4.3％，領頭上漲。
由於歐洲多國仍深陷新冠肺炎泥沼之中，疫苗的積極消息成為歐洲股市的主要驅動力，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）於周一宣布，其研發的疫苗最高可達90%的效力，成為繼輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）之後第三個傳出捷報的候選疫苗。
經濟數據方面，根據德國官方周二公布的數據顯示，德國經濟正逐步從前一波疫情的衝擊中復甦，德國第三季國內生產總值（GDP）終值較去年同期成長8.5%，相較於前一季的萎縮9.8%有大幅回升。由於家庭支出增加和出口飆升，該數字由最初估計的8.2％向上修正至8.5%，不僅高於外界預期的8.2%，增速也創下歷史新高。
然而，歐洲目前正面臨新一波新冠疫情浪潮席捲而來，德國慕尼黑經濟研究所（Ifo）周二公布數據顯示，在新一波疫情的衝擊之下，政府重啟封鎖措施，導致德國11月商業景氣指數連續第二個月出現下滑；法國國家統計及經濟研究局（INSEE）也出台數據顯示，法國11月製造業信心指數回落至92，不僅遠低於其長期均值100，且跌至五個月來的低點。
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