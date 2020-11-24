美股︱政治前景撥雲見日 道指衝破3萬點大關

美國總統川普同意開始進行政權交接，大幅減緩政治不確定性，加上前聯準會主席葉倫有望出任美國財政部長，帶動市場情緒高漲，周二（24日）道瓊工業指數勁揚逾450點，首次突破3萬點關卡，盤中高點來到 30,116.51，寫下歷史新高；標普500指數上漲1.6％，同樣寫下收盤新高。

由於新冠疫苗陸續在近幾周傳出捷報，加深市場對經濟復甦的盼望，道瓊工業指數本（11）月已上漲超過13％，創下自1987年以來的最大單月漲幅。標普500指數和那斯達克指數則在11月分別上漲了11.2％和10.3％，寫下自4月以來最佳單月表現。

美國總統大選結果大勢底定，總務署於23日通知總統當選人拜登，川普政府準備好和拜登進行政權交接，拜登將依法獲得600萬美元資金和其它聯邦政府資源，日益清晰的政治前景推升華爾街股市周二一片歡騰。