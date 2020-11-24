前國務卿凱瑞 擔任氣候變遷特使

美國總統當選人拜登任命歐巴馬政府前國務卿凱瑞（John Kerry）出任氣候變遷特使，凸顯對此一議題的重視程度。按照計畫，拜登政府將在2021年2月重新加入巴黎氣候協定，屆時美國必須提出比歐巴馬時代更積極的氣候目標，及降低國內能源業排碳量的具體計畫。

凱瑞在歐巴馬政府時期負責巴黎氣候協定的談判，拜登團隊希望借重他與外國領袖熟識，在未來數月推動全球氣候磋商。拜登政府有意主辦一場氣候峰會，並且將在七國集團、二十國集團與聯合國等論壇討論減排措施。康乃爾大學氣候科學家馬荷沃德（Natalie Mahowald）表示：「既然美國是全球數一數二的大型經濟體，又是造成氣候變遷的主要國家，美國重返巴黎氣候協定是非常重大的決定。」

在各國急於加快腳步對抗氣候變遷之際，美國總統川普卻於2017年宣布、並於2020年11月初正式退出巴黎氣候協定，進一步拖累全球氣候對策，因為美國排碳量位居全球第二，僅次於中國。2021年聯合國氣候高峰會將在蘇格蘭舉行，將訂定更積極的2030年氣候目標，美國若能趕在2021年初重返巴黎氣候協定，可望重振士氣。

由於巴黎氣候協定屬於行政協定，拜登2021年1月上任後無須參議院表決就能直接向聯合國請求重新加入，若一切順利將能在30天後正式生效，屆時美國將面臨新的課題。首先，美國前總統歐巴馬曾誓言在2025年前，讓美國排碳量較2005年水平減少26％至28％。拜登在大選前已提出2兆美元經濟計畫，全力推動能源轉型，並立下目標在2050年前達到淨零溫室氣體排放量。因此，拜登必須提出更積極的氣候目標，更重要的是重新與其他會員國建立信任關係。

2015年通過的巴黎氣候協定共有197國簽約，立下全球氣溫較工業化前水平增幅低於攝氏2度的目標，多年來已有189國採納這項目標，但許多會員國認為目標太過寬鬆。目前全球氣溫已較工業化前水平高出攝氏1.2度，未來20年還將繼續提高攝氏1.5度。聯合國已警告，全球暖化若使氣溫較工業化前水平高出攝氏2度，將引爆全球糧食危機。