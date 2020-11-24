美國商務部長熱門人選 台裔楊安澤呼聲高

據CNN網站報導，美國總統當選人拜登（Joe Biden）將於近日陸續公布內閣名單，台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）出任商務部長的呼聲最高，而且美國很可能出現首位女性國防部長，可能由伊利諾州女性參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）擔任。

楊安澤是非營利機構「為美國創業」（Venture for America）的創辦人，該機構專門培訓優秀青年創業家。他曾參加2020年民主黨總統黨內初選，這一仗令他名聲響亮，甚至擁有一批名為「楊幫」（Yang Gang）的忠實支持者。

楊安澤當時政見主打「全民基本收入」，主張每個月無條件發放給民眾1,000美元或每年1.2萬美元。他的競選口號是「讓美國更用力思考」（Make America Think Harder）。他退出初選後，2月時轉戰CNN政治評論員工作。

國防部長 將首次女性擔綱

至於新任國防部長熱門人選有兩位、皆為女性，分別是達克沃斯與跨黨派智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）的主席佛洛諾伊（Michele Flournoy）。

達克沃斯是伊拉克戰爭退伍軍人，她於服役期間失去雙腿。她是首位進入國會的泰裔美籍女性議員，也是首位在任期內生產的參議員。

她2006年競選國會議員失利後，被當時伊利諾州長布拉戈耶維奇（Rod Blagojevich）任命為該州退伍軍人事務部主任，經過三年歷練後，2009年時任總統的歐巴馬指派她為美國退伍軍人事務部助理部長。

另外，佛洛諾伊則曾在歐巴馬時期擔任國防部政策次長，先前亦負責主導歐巴馬交接團隊的國防事務工作。

佛洛諾伊是智庫新美國安全中心的共同創辦人，也曾擔任戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問。

至於勞工部長最可能出線人選是密西根州眾議員萊文（Andy Levin）。他與各工會領袖關係友好，其中包括美國最大電信工會-美國通訊工人工會（CWA）在內，在他競選議員時更獲得美國汽車工人聯合會 （UAW）與全美護士工會（NNU）支持。他同時支持環保運動，過去曾協助創立「密西根州綠色工作計畫」。