美國新財長 葉倫出線

美國總統當選人拜登計畫任命聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）出任財長，若任命案獲參院通過，葉倫將成為美國史上第一位女財長。專家指出，葉倫與Fed現任主席鮑爾合作良好，且華府政界關係暢通，是帶領新政府推動第二輪紓困方案拚經濟的最佳人選。



拜登上周就透露財長人選已定，將於本周感恩節前後正式公布人事。拜登屬意的財長就是擁有成功對抗金融危機資歷的Fed前主席葉倫，期望藉由這位勞工經濟學家帶領美國進一步走出新冠肺炎疫情帶來的經濟衰退危機。



葉倫拒絕就接任財長一事發表評論。不過，若葉倫若確定獲得拜登提名，且任命案經參院通過，她將是美國財政部232年來首位女主管，也是美國史上第一位職掌過白宮經濟顧問委員會、Fed與財政部的官員。



葉倫接任財長後的首要工作將是決定是否重啟與Fed共推的緊急貸款計畫，以及推出新一輪紓困方案。



由於葉倫與鮑爾有共事的經驗，且合作關係良好，加上葉倫原本立場就是支持緊急貸款措施，所以該項政策重啟實施不是問題。儘管鮑爾反對，現任財長穆努欽上周宣稱緊急貸款措施將在屆滿後如期退場。



此外，由於葉倫多年來以Fed主席出席國會聽證會的經驗，也有利於她與國會議員溝通財經政策。



曾任職於Fed與財政部、現為PGIM固定收益首席經濟學家的席茲（Nathan Sheets）表示，「葉倫在與國會協商時可善加運用其特殊的個人特質，她在與外界溝通有關經濟與經濟政策時，往往都能引起大眾的共鳴。」



葉倫原本就支持推出新一輪紓困方案，她9月底時曾指出，國會若未通過新的財政振興方案，用以對抗失業與支持小企業，美國經濟復甦勢必不均且力道不會太強，「美國經濟需要新的紓困，包括對州與地方政府提供更多的金援。」



川普政府新一輪紓困方案協商數月依然無果，其中協商陷入僵局的癥結點，主要在對州政府的紓困援助方面。