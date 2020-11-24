北京大學國際關係學院教授王勇︰華府新團隊 有助改善台海等問題

美國總統當選人拜登23日公布國安團隊名單，新人事就位後對於中美緊繃關係會否因此緩解，北京大學國際關係學院教授王勇24日表示，拜登強調中國是主要競爭對手，但不是敵人，「該合作合作，該競爭競爭」，中美會進入既競爭又合作階段。

針對拜登提名布林肯當新任美國國務卿、蘇利文任國安顧問，王勇認為，兩人皆為美國前總統歐巴馬時期的老將，其基本理念沒有變化，即繼續堅持多邊主義。尤其布林肯曾多次訪問中國，對中國比較了解，預料他將起關鍵性作用，有機會改善台海、南海等問題。

王勇接受專訪時表示，拜登對中政策肯定有所調整，拜登和民主黨的理念跟川普所處的共和黨右派不一樣，拜登採取多邊主義，堅持國際合作，雖會進一步聯合歐洲國家共同應對中國的挑戰，保持與中國對抗的競爭優勢，但在中美共同利益問題上，如抗擊疫情、氣候變化、經濟恢復等都會採取合作。另一方面，拜登背後有華爾街、全球型大企業的支持，貿易政策會往有利於企業營商的方向轉變。

王勇表示，雖然中國發展很快，對美國來說競爭壓力很大，但即使如此，拜登跟川普仍會有很大的不同，「拜登強調中國是主要對手，但不是敵人，大國競爭無可避免，但會變成競合關係，該合作合作，該競爭競爭，中美會進入既競爭又合作的階段，民主黨會把更多矛頭指向俄羅斯」。王勇認為，美國會恢復與中國的軍事、外交、執法等對話。

對於中美關稅戰是否會改善，王勇表示關稅造成美國消費者及商家相當大的損失，所以相信美國會以要求中國更大開放市場作為交換來取消關稅，且關稅對改善美國國內疫情有很大幫助，中美只要啟動接觸談判，相信不會花太多時間，很快會取消。

科技戰方面，王勇認為拜登會更關注大企業利益，更多聽取工商界意見，雖仍會強化保護智財權維持美國技術優勢地位，但肯定要比川普放鬆。金融戰的邏輯亦是如此，若發動金融戰，對美國企業有較大影響，因此會比較謹慎。