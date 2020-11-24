葉倫來了！美股開盤漲逾300點

隨著疫苗利多消息激勵，川普政府也同意美國總務署啟動政權交接，加上拜登政府擬提名前美國聯準會(Fed)主席葉倫接任美國財政部長，華爾街預料將與現任聯準會主席鮑爾配合良好，推出刺激經濟法案，支撐美國經濟復甦力道，美股期指盤前漲逾300點。美股周二(24日)開盤上漲308.90點、以29,900.17點開出，站上29,900點關卡，離3萬點僅百點之遙。

截至台灣時間24日晚間10點40分，道瓊指數上漲275.91點或0.93%、暫報29,867.18點；標普500指數上漲20.91點或0.58%、暫報3,598.50點；那斯達克指數上漲9.91點或0.083%、暫報11,890.55點。4大科技巨頭除蘋果外皆上漲，電動車大廠特斯拉依舊維持漲勢，大漲超過4%、暫報至540美元之上。

然而，與半導體產業相關的費半指數下跌22.02點或0.85%、暫報2,573.23點，台積電ADR股價下跌1.10美元或1.12%、暫報97.05美元；聯電ADR股價下跌0.26美元或3.81%、暫報6.68美元。

拜登政權交接團隊聲明，美國總務署署長墨菲（Emily Murphy）已經與他們接洽，將啟動政權交接程序，這讓市場對於美國大選這不確定因素消除帶來樂觀情緒，加上新冠疫苗有多家廠商繳交出優異成績，讓各國面對新冠疫情獲得更有效控制方法，VIX指數大跌超過6.6%。

隨著避險情緒降溫，黃金價格周一創下11月以來最大單日降幅，更在周二盤前跌至1802.5美元、創7月以來低點，顯示投資人對於避險需求大幅降低，美國10年期公債殖利率持續上揚，但仍為今年疫情爆發前的相對低點，加上歐美疫情跟部分亞洲地區新增確診數有上升趨勢，預料疫情影響還有很長一段時間。

（中時新聞網 呂承哲）

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