金價狂殺 摔至7月來最低

隨著各大疫苗即將問世消息不斷放送，加上川普政府同意啟動政權交接，顯示美國政治不會隨著美國大選持續紛爭而動盪，導致黃金價格周一（23日）創下11月以來最大單日降幅，更在周二盤前跌至7月以來低點，顯示投資人對於避險需求大幅降低，美國公債價格也隨之下跌。

截至台灣時間24日晚間9點30分，黃金每盎司價格下跌35.75美元或1.95%、暫報1,802.5美元。IG Markets分析師Kyle Rodda指出，黃金跌破1,840美元的支撐點，早些時間更跌破1,820美元、創7月以來最低點，不過，前美國聯準會（Fed）主席葉倫將出任拜登政府的美國財政部長，預料將推出經濟刺激法案將與美國國會保持良好溝通，與現任的Fed主席鮑爾也能聯手維持美國經濟復甦，華爾街抱持樂觀態度，道瓊期指周二盤前一度上漲超過300點。

美國10年期公債殖利率也在周二開始交易後持續上揚、暫報0.867%，但較今年疫情爆發前仍處在相對低水位，市場也靜待拜登政府上任後儘快推出新一輪經濟刺激法案，協助美國度過經濟寒冬。

美國總務署告知拜登將準備啟動政權交接，讓美國大選後以來的紛爭有機會告終，加上近期包括輝瑞、Moderna以及阿斯利康所公布的新冠臨床試驗成績獲得重大進展，有機會協助各國有效控制疫情。然而，美國進入11月後單日新增確診人數都超過10萬人，加上本周遇上感恩節，雖較去年同期出遊人數下降許多，但仍是今年3月以來最大出遊潮，恐讓已經延燒的疫情難以收拾。

（中時新聞網 呂承哲）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!