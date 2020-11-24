英特爾恭喜拜登了！陸行之驚呼台積電要小心

半導體巨頭英特爾面臨7奈米製程恐延宕1年推出，預計在明年1月決定是否將晶圓代工業務外包，引發半導體業界震撼，加上在處理器市場有AMD緊追，顯卡市場地位又被Nvidia狠狠甩開，強敵環伺之下，英特爾卻成為第一家祝賀新美國總統拜登的半導體巨頭，資深分析師陸行之就在臉書表示，這封祝賀文可說是針對台積電而來。

英特爾執行長Bob Swan發出一封祝賀信，恭喜拜登成為新一任美國總統，陸行之指出，這封信有幾個重點，但不知道拜登政府會不會埋單：第一，美國科技巨頭公開對拜登祝賀當選；第二，這封信把2020年擬作1968年，尤其是國家分裂、種族問題以及經濟競爭等問題；第三，建議美國大量投資AI、HPC、雲端及邊緣運算，以及寬頻網路來面對新冠疫情。

第四點，則是談到美國只占12%的全球半導體產能，美國成本增加及亞洲國家補貼是不對的，並要求公開美國政府投資美國半導體公司，這很明顯是針對美國政府補助台積電的事情，英特爾希望美國政府加強該公司未來在美投資計畫；第五點，建議投資智慧基礎建設；最後一點則是認為拜登政府要不同於川普，適時寬鬆移民政策，提高人力品質。

美國亞利桑那州鳳凰城官員在18日無異議通過台積電開發案2.05億美元資金，協助台積電在當地興建120億美元晶圓廠計畫，用以改善當地道路和水源等基礎建設，該投資案將貢獻全美第一座先進製程設施。

參、眾議院超黨派議員曾在今年9月提出，2021財政年度給半導體公共支援250億美元預算，希望促成產業鏈返美製造，其中研發的50億美元要幫助先進製程落後的英特爾等美企追上台積電。

文章來源：陸行之臉書

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