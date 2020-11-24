日歡迎陸加入CPTPP 川普擬另組抗中聯盟

中國大陸在簽訂普遍被認為其主導的RCEP(區域全面經濟夥伴協定)後，又表態願加入目前實際上由日本主導的CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，日本經濟產業相梶山弘志今天(24日)表示歡迎；與此同時，任期剩2個月的美國總統川普(Donald Trump)正致力於籌建以歐美為主的非正式聯盟，希望能阻止大陸繼續用經貿優勢脅迫各國。

日經產相梶山弘志在閣議後記者會說：「我們有必要密切關注對CPTPP感興趣的那些國家和地區，是否做好準備來滿足相關條件和標準。將CPTPP規則推展到全世界，是會員國共同想法，歡迎各個國家和地區對加入表達意願。」

CPTPP前身是美國所發起TPP(跨太平洋夥伴關係協定)，但川普上任第4天美國就退出，現在被認為由成員國中最大經濟體日本主導。CPTPP成員與RCEP成員重複頗多，包括日本、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊。

川普要籌建的聯盟主要訴求則是，加入國可透過集體力量減少受到大陸經貿報復衝擊，例如由聯盟來補貼被大陸抵制國家的損失。

最近受大陸經貿威脅最明顯是澳洲，由於澳洲除指責香港、新疆、西藏問題外，還響應川普，要求徹查大陸對於疫情爆發的責任，該國媒體也出現許多反中報導，導致大陸用限制牛肉、葡萄酒、煤炭進口來回擊，儘管官方從未承認此是貿易報復。

澳洲經濟正面對極大壓力，今年前2季是29年來首度連2季萎縮，第2季相比去年第2季負成長6.3%，也是史上最大降幅。除疫情影響外，大陸減少進口澳洲商品也被認為是主要因素，此外該國學界、房地產業也因大陸留學生或投資客不再前往，損失慘重。不少媒體和商界人士擔心，若中國進一步將限制進口範圍擴大到礦產，澳洲無法承受。

不過川普已進入跛鴨期(lame duck)，在與拜登(Joe Biden)團隊交接過程中有多少權威能讓原本就不信任他的盟國信服尚屬未知，歐洲領袖多數都早在美國總務署正式宣布總統大選結果前就已恭喜拜登，政界、新聞界也不諱言對川普終於下台、可以再次正常與美國來往的期待，可見一斑，而且除了英國，所有歐洲國家和歐盟幾乎都受過川普關稅戰打擊。

其次若聯盟成形，會嚴重違反WTO(世界貿易組織)規則，儘管WTO已廢弱無力，仍將引起許多訴訟爭端；最後，澳洲既是RCEP成員國也是CPTPP成員國，已有充分管道和轉機來與大陸談判，恐怕也不會選擇即將卸任的美國總統所發起的鬆散聯盟。川普籌建新聯盟構想可能找不到任何國家站隊加入。

（中時新聞網 王毓健）