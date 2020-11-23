美股︱歡慶葉倫有望出任財長 道指勁揚327點
英國藥廠阿斯特捷利康和牛津大學攜手研發的新冠疫苗傳出捷報，加上消息傳出美國新一任財政部長有望由葉倫（Janet Yellen）出任，受此激勵，周一（23日）華爾街股市勁揚，道瓊工業指數盤中一度上漲404點，收市漲幅收斂至327點。
此外，台積電ADR周一收漲2.94%，聯電ADR則是飆出20.24%的漲幅。
阿斯特捷利康表示，其與牛津大學共同研發的新冠疫苗有效程度平均為70.4％，但最高可達90％。目前輝瑞、莫德納及阿斯特捷利康已陸續得出後期試驗數據，若美國和歐盟的衛生官員批准緊急使用授權，疫苗接種過程便有望於今年年底前展開。
23日收盤前有消息傳出，拜登已選定下一任財政部長人選，將由前聯準會主席葉倫出任，若獲得國會同意通過，葉倫將成為美國史上首位女性財政部長，市場看好她爭取新冠紓困方案達成妥協，消息傳出後推升道瓊工業指數來到當日高點。
此外，強勁的經濟數據也提振了市場的情緒，IHS Markit周一公布最新報告顯示，美國11月綜合採購經理人指數（PMI）持續擴張，在製造業和服務業帶動下，增速創下2015年3月以來最快。由於商業活動增加，製造業PMI初值以 56.7寫下2014年9月以來最高；服務業PMI初值則以57.7創下2015年3月以來最高。
CNBC分析約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據發現，美國過去7日每日平均新增病例數已超過170,000。美國目前累計確診數已來到1,200萬例，死亡人數達25.6萬人。
新冠肺炎病例數增加導致高盛下調了對美國今（2020年）年第四季以及對2021年第一季的經濟預測。高盛預估，美國經濟將在第四季成長3.5％，原先預測的數字為4.5％，而明年第一季，高盛預估經濟增長率僅1％，遠低於此前預測的3.5％。
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