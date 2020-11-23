美股︱歡慶葉倫有望出任財長 道指勁揚327點

英國藥廠阿斯特捷利康和牛津大學攜手研發的新冠疫苗傳出捷報，加上消息傳出美國新一任財政部長有望由葉倫（Janet Yellen）出任，受此激勵，周一（23日）華爾街股市勁揚，道瓊工業指數盤中一度上漲404點，收市漲幅收斂至327點。

此外，台積電ADR周一收漲2.94%，聯電ADR則是飆出20.24%的漲幅。

阿斯特捷利康表示，其與牛津大學共同研發的新冠疫苗有效程度平均為70.4％，但最高可達90％。目前輝瑞、莫德納及阿斯特捷利康已陸續得出後期試驗數據，若美國和歐盟的衛生官員批准緊急使用授權，疫苗接種過程便有望於今年年底前展開。

23日收盤前有消息傳出，拜登已選定下一任財政部長人選，將由前聯準會主席葉倫出任，若獲得國會同意通過，葉倫將成為美國史上首位女性財政部長，市場看好她爭取新冠紓困方案達成妥協，消息傳出後推升道瓊工業指數來到當日高點。