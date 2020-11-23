牛津新冠疫苗保護力僅7成 BBC直言失望

阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗第三階段臨床試驗初步結果出爐，疫苗保護力達70%，不過當調整至適當劑量時，疫苗保護力可達90%。此外，儘管牛津疫苗的有效性不及莫德納、輝瑞等疫苗，但牛津疫苗相對便宜，且一般冰箱即可冷藏保存。針對疫苗保護力才70%，BBC評論直言：失望。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《太陽報》（The Sun）報導，阿斯特捷利康製藥公司與牛津大學共同開發的新冠疫苗第三階段大規模臨床試驗結果今（23）日出爐，結果顯示，疫苗能夠防止70%的志願者出現新冠症狀，也就是保護力達70%。

BBC指出，牛津新冠疫苗的成果同時揭示「勝利」與「失望」，儘管此款疫苗的保護力不如美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）或美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的疫苗，這2支疫苗保護力高達90%以上，不過它也較便宜，且一般冰箱就可保存，BBC因此指出，牛津疫苗一旦獲得主管機關許可，在對抗疫情上仍能扮演重要角色。

一共有超過2萬名志願者參與牛津新冠疫苗第三階段大型臨床試驗，一半試驗者在英國，另一半在巴西，初步結果顯示，整體而言牛津疫苗的保護力為70.4%，施打2劑疫苗的志願者中有30人染新冠，施打假疫苗的志願者有101人染疫。

研究顯示，如果志願者連續施打2劑「高」劑量（或稱「全」劑量疫苗），兩劑中間間隔一個月，保護力只有62%，但是如果志願者先施打「低」劑量疫苗（或稱「半」劑量疫苗），一個月後再施打全劑量疫苗，保護力高達90%。

研究團隊目前尚不清楚確切原因，不過推測人體免疫系統是以漸進、有效的方式啟動。兩組實驗的平均保護力為70%。

牛津疫苗使用一種經過弱化的、讓黑猩猩生病的普通感冒病毒作為載體，儘管保護力不如莫德納及輝瑞疫苗，不過牛津疫苗可以在一般冰箱溫度下保存，因此更方便運送至世界各地，BBC指出，即便70%的保護力相對來說「令人失望」，不過一個月以前，疫苗效力若超過50%，就已經被視為「巨大成功」。

英國政府已經提前下訂1億劑牛津疫苗，足夠讓5千萬人接種。

（中時新聞網 吳映璠）