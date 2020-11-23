美國無視疫情瘋出遊 小摩發警告看衰明Q1

本周四（26日）是美國感恩節，周五是黑色購物節，以往都是消費最活絡時段，但民眾無視政府警告和自本月4日起每天保持6位數單日新冠病毒確診數，大舉出遊，投資銀行摩根大通（J.P. Morgan）警告，這恐導致疫情更加惡化，預估明年第1季美國經濟負成長1%，是華爾街首家預估明年首季經濟萎縮的主要投資銀行。

美國許多機場從上周五（20日）就開始湧現人潮，出現排隊等待登機安全檢查狀況，宛如疫情爆發前。據美國運輸安全管理局統計，20日就有超過百萬人次旅客。美國汽車協會則估計，感恩節期間約240萬人搭飛機旅遊，開車出行者可能更多。

摩根大通於報告中指出，從感恩節到元旦，新冠感染人數可能會進一步增加，而疫情蔓延會導致封鎖措施日增，再次打擊經濟，「等疫苗大量配送舒緩疫情憂慮、新財政刺激法案通過後，情況才會再次好轉。」其他投行之前多預估美國經濟從第4季會持續復甦到明年，尚未像摩根大通根據疫情做出調整。

該行報告對美國第4季GDP（國內生產總值）預估成長2.8%，明年第1季雖然萎縮，但季末有望通過規模約1兆美元紓困案，可望在明年第2、3季分別帶來4.5%、6.5%。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins Universary)統計，全美累計已有超過1240萬例確診，死亡人數逼近26萬。上周沒有任何1天單日確診數能低於15萬，疫情嚴峻程度已經超越今年春季，達到另個巔峰。

（中國時報 王毓健）

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