南韓防疫告急！首爾年底前集會最多10人

韓國新冠肺炎疫情升溫，政府決定自24日起首都圈防疫等級調升至第2階段；首爾市政府23日也宣布，年底前為「特別防疫期」，集會最多10人。

韓國聯合新聞通訊社報導，首爾市政府今天將11月24日起至年底期間指定為「1000萬市民緊急停止期」，意指暫停部分日常活動，當局將對市內10類設施進行嚴格管控。

除減少市民進行各項年底聚會活動及交通移動，首爾市將減少晚上10時以後的大眾交通工具營運量至原本的8成，若疫情持續惡化，末班車時間可能提早至晚上11時。

同時，24日凌晨零時起，首爾市內全面禁止10人以上集會活動，之後將視狀況另行公布禁令解除時間。

根據中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時為止，韓國境內近一天新增271例，包括255例社區感染及16例境外感染移入。社區感染中206例位於首都圈，非首都圈地區最多的是江原道11例。

首都圈疫情不斷惡化，韓國政府22日決定，自24日起將首都圈社交距離規範等級提升至第2階段，夜店、部分酒吧等5類重點管理場所禁止營業；直銷業者宣傳會館、室內演出場地及KTV等一般管理場所晚上9時後禁止營業；咖啡廳禁止內用，一般餐廳晚上9時後也禁止內用。