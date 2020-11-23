債務未爆彈倒數計時 G20允窮國暫緩償債

20國集團（G20）今天承諾處理開發中國家爆炸性的債務問題，但未能闡述明確行動，惹惱擔心危機迫近的活動人士。

20個全球最富國的領袖重申4月間達成共識、10月間擴大範圍的備忘錄承諾，要讓較貧窮國家暫停償還債務，好專注對抗新冠肺炎疫情危機。

G20最後聲明證實，所謂的「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative, DSSI）將延長到2021年6月30日。

目前73個符合資格的國家中，有46國得暫緩償還57 億美元的利息。

沙烏地阿拉伯財政部長賈丹（Mohammed al-Jadaan ）稱此為「重大突破」，但與G20為因應疫情經濟衝擊已投下的11兆美元相比，根本只是九牛一毛。

法國樂施會（Oxfam France）發言人詹鐸（Louis-Nicolas Jandeaux）表示：「20國集團4月間的反應快速，但目前的作為缺乏急迫感。」

聯合國先前希望「債務暫緩償還倡議」能延長到2021年底，G20卻說，成員國的外交部長會在春天評估狀況。

因為深刻了解到光有「債務暫緩償還倡議」不足以解決某些國家的問題，G20就一個共同架構達成共識，以重整特定國家的債務。

那被譽為「歷史性」的架構，因為這個架構首次涵蓋了私人債權人以及中國這個對窮國最大的全球債權人，占了G20國家2019年底延長的所有借貸的63%。

詹鐸警告說：「（但）這只把債務豁免視為最終選項，而且不具約束性。」

G20的最終聲明說：「私人債權人缺乏參與，我們強烈鼓勵他們，在符合資格的國家提出要求時，以差不多的條件參與。」

但時間已經漸漸耗盡。

18日，要求暫時凍結債務償還卻遭私人放款人拒絕的尚比亞，出現了債務違約，是第一個在疫情期間出現債務違約的非洲國家。

同一天，玻利維亞表示，應該會暫停償債，直到經濟狀況改善。