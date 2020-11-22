美確診突破1,200萬例…感恩節假期又爆旅遊潮

美國新冠肺炎確診病例總數在22日突破1,210萬例，死亡逾25萬5千人。儘管是全球疫情最為慘重的國家，但仍有數百萬人打算在本周的感恩節假期旅遊，無視衛生官員警告疫情恐進一步擴散。



根據運輸安全管理局的資料，上周五（20日），使用美國各地機場的人數超過100萬人，創下3月中疫情爆發以來國內航空運輸量第二次達到這種水準。第一次是在10月18日。不過，上周五的國內航空運輸量仍然只有去年同日的40％。



本周是感恩節周，預料將是疫情以來美國航空業最為忙碌的一周。美國航空（American Airlines）表示，本周航班將比11月其他周高出15％，平均每日航班增至4,000班。



美國疾病管制與預防中心（CDC）上周稍早建議民眾避免在感恩節假期旅遊，並不是擔憂搭機的染疫風險，而是害怕大型家庭聚會將導致疫情蔓延。



20日當天，全美總計196,815例新增確診，再破單日紀錄，僅6日便新增100萬例，顯示美國疫情蔓延已在加速之中。



在藥物治療及疫苗方面，Regeneron製藥的新冠病毒抗體藥物已在21日獲得美國食品藥物管理局（FDA）授權緊急使用，成為繼本月稍早禮來藥廠以來，第二款獲得通過的抗體藥物。



美國總統川普10月感染時曾使用這款藥物，該款雞尾酒療法結合兩種實驗室製造的抗體，以抑制新冠病毒，用於治療尚未住院、病況溫和至中等的病患。但FDA並未批准使用在住院的重症病人。



而在輝瑞與德國生技藥廠BioNTech的新冠肺炎疫苗於上周五提出申請後，莫德納（Moderna）預料很快也將申請緊急使用。



CNBC新聞台引述消息人士指出，國務院、國防部等五個聯邦機構已被通知最快八周他們的人員便可施打輝瑞或莫德納的疫苗，視FDA許可的進程而定。



依據CDC臨時計畫，醫護人員將是施打疫苗的最優先名單，其次是老人、高風險群，以及聯邦政府機構的必要人員。