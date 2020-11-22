疫情來勢洶洶 南韓24日調升首都圈防疫級別

韓國今天連續第5天通報新增確診超過300例，政府宣布24日起將首都首爾及週邊地區防疫級別上調至2級和1.5級，並關閉酒吧和夜店，限制宗教聚會及餐廳服務。

根據韓國疾病管理廳（KDCA）通報，截至今天凌晨零時，新增330例確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），比前一天的386例確診下降，那是8月以來未見的新高人數。

政府今天開會決定從24日起把首爾首都圈和西南部湖南地區（全羅道）的防疫級別上調至2級和1.5級，時間持續到12月7日。

保健福祉部長朴凌厚表示，首爾及週邊地區將關閉酒吧和夜店，限制宗教集會及餐廳服務，以遏制正在迅速蔓延的第三波疫情。

朴凌厚在記者會上表示：「第三波疫情正全面性爆發，情勢極度嚴重和嚴峻。」

從24日起，首爾地區的主要咖啡店將只提供外帶和外送服務，而餐廳必須在晚上9點以後關閉現場用餐，健身房等設施也將受到限制，宗教聚會和體育賽事出席人數也將受限。

（中央社）

南韓新冠疫情持續擴散，雖然本周末的篩檢人數比平常少1萬人，當局22日公布新增330人確診，連續第5天超過300人。防疫部門判斷，第三波疫情已經爆發，預測下周將日增400人以上，12月單日確診更將超過600人。

據統計，21日的社區感染病例達302件，已連續12天保持3位數。全國的學校、宗教設施、日常聚會等不斷出現群聚感染，最近呈現更是以年輕人為主要傳播媒介的跡象，導致無症狀和輕症病例增加，加快疫情在社區中的傳播速度。

首都圈新增病例自8月底後首次超過200件，合計219人確診，其中首爾市佔119人，京畿道佔74人，仁川市佔26人，其餘則為境外輸入病例。政府正考慮是否將首都圈和江原道的防疫級別提升至第2級，屆時戲院和表演廳將全面禁止飲食，室內娛樂場所將在晚上9時以後禁止營業。

另外，日本的疫情也持續嚴峻，周日新增至少1,484人確診；其中東京佔391人，迄今已連續5日超過300人，本周日也是歷來最多新症的周日。事實上，22日是日本三連休假期的第2天，不少民眾湧入旅遊景點及購物區，東京明治神宮外苑有大批民眾聚集，觀賞銀杏樹的黃葉。

（中時 施施）

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