耶誕節後 美國1,200萬失業者恐失補助

據美國智庫一份最新報告顯示，國會兩黨在跛鴨會期，若還是無法達成協議通過新一輪疫情紓困法案，時至耶誕節過後的12月26日，將近1,200萬美國人將拿不到攸關他們生計的失業補助。

紐約智庫世紀基金會（Century Foundation）的報告發現，730萬打零工及自營就業的勞工，依賴疫情失業補助（Pandemic Unemployment Assistance）計畫的救濟，另外460萬人則靠疫情緊急失業補償（Pandemic Emergency Unemployment Compensation）計畫紓困。

這兩種形式的援助，皆屬美國國會今年3月通過的2兆美元《新冠病毒援助與經濟安全法案》（CARES Act）的一部分。該法案亦包含每周加發600美元失業補助金，但該措施已於7月底期滿中止。

國會兩黨在新一輪疫情紓困案上僵持不下，遲遲無法取得共識。為此經濟學家數月來提出警告，此案要是在國會過不了關，恐對美國家庭與美國經濟體質造成長久且嚴重的衝擊。

報告指出，和新冠肺炎感染者雷同，失業者多集中在非裔和亞裔美國人這兩大族群。

雪上加霜的是，各州政府因應疫情所下的禁止房東驅趕欠租房客禁令，也將於12月31日屆滿，恐會讓美國弱勢族群陷入更絕望的境地。而學貸的寬限期同樣於年底終止。

失業問題專家、世紀基金會報告共同作者史岱納（Andrew Stettner）告訴《華盛頓郵報》，美國已被逼到懸崖邊，國會議員卻對此危急狀況視而不見。

對最新刺激方案所需的援助金額，共和黨與民主黨主張的差距甚大。民主黨掌控的眾議院先後提出3兆美元、2.2兆美元兩種版本，共和黨提議5,000億美元紓困。

兩黨的紓困案協商代表，早在大選日前就沒再碰過面，而且雙方並無突破僵局朝向達成協議的跡象。此外國會還要力拼12月11日大限前通過支出法案，以免聯邦政府再陷關門危機。