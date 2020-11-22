新南向難 東協出口恐連三年衰退

台灣被排擠在RCEP（區域全面經濟夥伴協定）外，官方要積極發展新南向應對。但根據最新統計，今年前10月我對東協10國出口衰退4.2%，全年恐難逃負成長，可能創下對東協連三年衰退。且其占我貿易總額比重也跌到15.4%，比前幾年掉約3%，推動新南向成績並不理想。

金額比起去年同期 倒退4.2%

RCEP以東協10國為主體，外加中日韓等共15國，於本月15日正式簽署。經濟部長王美花當時認為是對我影響不大，會努力打開新南向市場。

但以今年最新1到10月我對東協出口金額來說，為432億美元，比起去年同期是倒退4.2%。對比我前10月整體出口仍成長3.4%，顯然差距頗大。

除非最後兩個月對東協出口有暴漲利多，否則今年對東協出口年增恐再度見黑。如此會是自2018年對東協出口金額掉0.7%、2019年倒退7.2%後，連三年負成長黑數字。

再看東協占我貿易總額比重，在2013至2017年間，是介於18.1%至19％間，到今年10月為止，則是15.4%，平均下滑3%左右。投資部分，今年前10個月新南向國家來台投資共3.2億美元，也是衰退63%，同樣不理想。

關稅比我低 恐搶不過中日韓

對東協主要出口國，我們金額衰退最多是印尼，減幅近23%，菲律賓掉10%，越南跟泰國都在負7%左右。

政大經濟系教手林祖嘉指，我們對東協出口本就減少，貿易占比更從19%掉到今年剩15%，不增反減。他憂心RCEP形成後更慘，因為中日韓出口到當地關稅比我們低，加上RCEP要求貿易便捷化，生鮮食品過海關不得超過6小時，「關稅加上通關比別人慢，對我們是負面影響。」

他認為，如此外企要投資，也乾脆到東協、日韓，台灣外人投資會有衝擊。

對東協出口持續衰退，經濟部官員解釋，今年東協國家除泰、越外，疫情都很嚴重，雖然我對東協出口衰退，但日韓減幅比我們多2到3倍，且10月份我對新南向出口已轉正。

至於過去兩年出口也下跌，官員說，是因東協也在發展自己的工業，加強出口。他認為，出口不能僅看關稅高低，還有安全與信任，這才是可以可克服價格的東西。

（中國時報 王玉樹）