紓困貸款救不了 美數百企業倒閉

根據美國政府數據與法院文件顯示，約300家公司在疫情期間，取得中小企業紓困的「薪資保障計畫」（PPP）裡的大額貸款後，最終仍過不了疫情難關而聲請破產保護。

這些聲請破產保護的企業合計雇用約2萬3,400名工人，當中不少企業主表示PPP不足以讓他們撐下去，因為新冠肺炎疫情和沒有更多紓困措施，讓其承受很大財務壓力。有跡象顯示取得PPP貸款的企業裡，倒閉的家數可能會愈來愈多。

小企業管理局（SBA）資料顯示，政府自4月以來對520萬家小企業，透過PPP提供總計5,250億美元貸款。但SBA公布企業取得PPP貸款的資料，只限於大額貸款的企業，因此未能反映小企業倒閉的嚴重程度。

那些取得大額貸款的企業，所獲得的總金額占整體PPP貸款規模約一半，但在所有取得貸款企業中所占比率僅約13.5％。這表示其他取得貸款的大多是財務體質更弱的小企業，當現金用盡就直接清算而不是向法院聲請破產。

政府資料顯示已聲請破產的PPP大額貸款企業達285家，根據PPP不同的申請貸款金額層級計算，這近三百家企業的貸款總金額在2.28億美元到5.09億美元區間。當中一半是在8月後聲請破產。不少企業強調疫情是聲請破產主因。

從取得PPP貸款的企業資顯示，餐飲與飯店是受疫情打擊最嚴重的行業。在聲請破產的大額貸款企業裡，屬於這行業的公司合計裁員近6,600人。在裁員人數上也是所有行業中最高。

SBA認為政府的PPP根本不重視取得貸款企業的破產風險度有多高，只在乎讓那些企業把貸款用來支付員工薪資來應付疫情的衝擊。

由於沒有做好貸款對象的把關工作，在愈來愈多企業倒閉而無法償還PPP貸款的情況下，政府將可能蒙受重大損失。