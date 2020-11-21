G20峰會登場 聚焦疫情與就業

G20（20國集團）峰會周六（21日）正式登場，然而正值新冠疫情在全球高燒不退，這次為期兩天峰會將聚焦在如何抑制疫情擴散與拯救工作機會，白宮證實，美國總統川普也將參與這次峰會。

這次G20峰會是由沙烏地阿拉伯擔任東道主，這也是第一個主辦該峰會的阿拉伯國家。2020年受到疫情影響，峰會主要以視訊方式舉行。

沙國國王沙爾曼在開場演說表示，G20必須致力讓新冠疫苗在全球可公平取得、價格也能負擔。此外中國國家主席習近平也在峰會上提到，中國已加入「新冠疫苗實施計畫」，將與各國在疫苗研發、生產與分配上加強合作。

至於英國首相強生在峰會召開前曾透過視訊向與會領袖呼籲，G20須竭盡全力對抗疫情與保障民眾健康與生計。他強調「唯有聯合力量與團結合作，我們才能擊敗新冠病毒，並從危機中重建更好的未來」。

疫情爆發迄今，全球感染人數已超過5,700萬人、死亡人數也逼近137萬人，其中又以美國疫情最為嚴重，累計確診人數逾1,190萬、死亡人數超過25.4萬。

在周六視訊會議結束後，G20領袖將按照慣例發表聯合聲明。據路透社取得聲明草案內容，G20領袖除了宣示將聯手共同遏阻疫情在全球繼續蔓延，並且還對全球經濟復甦依舊呈現「不平均、高度不確定性、而且下行風險正在升高」提出警告。

與會領袖一致同意，控制疫情是支持全球經濟復甦的重大關鍵。他們指出疫情危機對社會最弱勢團體的打擊最大，部分國家或許還需進一步債務減免。

鑒於目前債務減免期限到2021年6月，G20表示將在2021年春季決定是否繼續讓該減免再度延長六個月。聲明強調為了捍衛民眾生活、就業與所得，他們將持續動用所有政策工具來支撐全球經濟復甦與強化金融系統韌性，在同時並遏止下行風險升高。