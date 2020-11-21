歐洲盼普篩替代封城 拚耶誕前壓下疫情

不少歐洲國家政府正推動全國或特定區域普篩計畫，盼能在不採取嚴重衝擊經濟的限制措施與封城下，於耶誕節前遏止住入秋後復燃猛烈的新型冠狀病毒疫情。

「華爾街日報」報導，奧地利今天表示要全國普篩，先從教師、警察開始，預計12月中以前完成，目標是至少能讓全國部分地區解除封城，讓民眾能團圓歡度耶誕，普篩工作會由軍方協助。

亞洲諸國裡特別是中國，已將大規模篩檢做為控制住疫情的方法，但普篩在西方才剛獲部分國家跟進。

斯洛伐克在11月第一個週末實施近乎全國普篩，另將要求10歲到65歲的民眾在耶誕前再次接受篩檢；總理馬托維奇（Igor Matovic）昨天還說，政府將對不參與普篩者實施居家令。

義大利北部一個省這個週末將為35萬人篩檢，法國東部的奧弗涅-隆河-阿爾卑斯（Auvergne-Rhone-Alpes ）地區下令12月為200萬人篩檢，並已招募1萬名工作人員進駐1000個篩檢站。

歐洲各國政府這次展開的大規模篩檢，用的是所謂快篩的抗原檢測，其準確度低於另一種廣泛使用的「聚合酶連鎖反應」（PCR）篩檢。抗原快篩相對便宜，像斯洛伐克，當局表示為全國550萬人置辦足夠的篩檢，需花1億歐元（約新台幣33.8億元）採購，僅約為該國封城一天的經濟損失。

究竟是全國普篩或僅需老人安養院、警察與學校人員篩檢即可，公衛學者間仍有爭論。世界衛生組織（WHO）表示，普篩是找出無症狀或症狀前期感染者的最好方式，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）發出的新防疫指南也建議，疫情兇猛地區可採抗原檢測普篩。

斯洛伐克政府表示，歷經一次次週末普篩下，部分地區的陽性率已下降近90%，全國的確診率也降至約普篩前的一半。