川普周圍再傳染疫 長子及幕僚相繼驗出病毒

美國總統川普身邊又有人感染新型冠狀病毒，最新的兩例是他的長子小唐納（Donald Trump Jr.），以及白宮幕僚安德魯‧朱利安尼（Andrew Giuliani）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，小唐納的發言人說，小唐納在本週初接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）採檢驗出陽性反應，之後就在自宅隔離，目前完全沒有症狀。

小唐納的女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle）今夏也曾染上病毒，兩人當時在全國各地替川普助選。

CNN提到，42歲的小唐納曾散布許多關於新型冠狀病毒的不實訊息；10月底，他接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，死於COVID-19的人數「幾乎不算什麼」，而當時美國境內累計病故人數達22萬8000人，現在更已超過25萬人。

11月初，約250名賓客受邀參加白宮在室內舉辦的選舉之夜，小唐納也出席了這場派對，幾乎所有賓客都沒戴口罩。之後許多參與者陸續驗出病毒陽性反應，除了白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）之外，還有住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）及白宮政治事務主任傑克（Brian Jack）。

一名知情人士當時告訴CNN，所有賓客都要接受COVID-19快篩。

路透社提到，今天稍早，白宮幕僚安德魯也透過推特宣布他的病毒採檢結果為陽性，但症狀輕微，正遵循隔離、追蹤接觸史等規定。安德魯自2017年起任職於白宮公共關係暨政府間事務辦公室，也是川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）的兒子。

根據多篇報導，安德魯昨天出席朱利安尼在共和黨全國委員會（Republican National Committee）華府總部舉行的記者會，朱利安尼和其他川普競選陣營的律師在這場室內活動中，對著數十人發言，都沒戴口罩。

川普的另一名律師艾里斯（Jenna Ellis）也在這場記者會中發言；她今天表示，她和朱利安尼的採檢結果都是陰性。

近幾個月，川普自己和妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）、幼子拜倫（Barron Trump）、白宮幕僚長梅多斯，以及數名競選陣營和白宮的高階幕僚，都陸續染疫。

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