輝瑞BioNTech申請緊急授權 FDA下個月討論

美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國企業BioNTech今天提出緊急使用授權申請，以儘快推出合作研發的新型冠狀病毒疫苗。美國食品暨藥物管理局表示，委員會將於12月10日開會討論。

路透社提到，這是針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）首度提出的疫苗緊急使用授權申請，美國食品暨藥物管理局（FDA）「疫苗和相關生物產品諮詢委員會」討論重點將在疫苗安全性及效力。美國食品暨藥物管理局雖然沒有義務遵守這個諮詢小組的建議，但通常都會照做。

新型冠狀病毒肆虐各國將近一年，全球都企盼科學家拿出解決辦法。在美國，新一波疫情迫使紐約關閉學校，加州也決定實施宵禁。

FDA局長哈恩（Stephen Hahn）在聲明中表示：「FDA承認，要讓公眾對COVID-19疫苗有信心，透明度及對話至關重要。」

「我想向美國人民保證，在可能的COVID-19疫苗議題上，FDA的程序和資料評估會儘可能開放透明。」

哈恩說，他無法預告審查需時多久；但聯邦政府先前表示，可能於12月發出最終核可。

法新社報導，在全球競相研發新型冠狀病毒疫苗之際，輝瑞和BioNTech的疫苗，以及美國莫德納生物技術公司（Moderna）研發的另一款疫苗，雙雙領先其他藥廠的進度。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，歐盟可能在年底前核准這兩款疫苗。

自疫情於去年底在中國武漢爆發迄今，全球累計近140萬人病故、感染人數約5700萬人，而這可能還不是真實數字，因為各國統計方式不同，也可能漏掉許多病例。