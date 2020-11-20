三星投資百億美元 擬赴美設廠

韓國媒體《Infostock Daily》引述消息報導，韓國科技大廠三星電子計劃在美國德州奧斯汀興建半導體工廠，投資規模上看100億美元，與競爭對手台積電較勁的意味濃厚。

根據報導，這座位於奧斯汀的新廠將全部採用極紫外光（EUV）設備，主要生產非記憶體半導體與系統整合晶片（system LSI），每月產能預計高達7萬片。

三星內部人士指出，該公司晶圓代工業務近來成長迅速，而此投資案有助於帶動相關業務進一步增長。

韓國智庫現代研究所（Hyundai Research Institute）分析師崔陽吾（Choi Yang-oh，音譯）表示，蘋果公司近來開始自行設計半導體產品，加上華為旗下公司海思半導體受制於美國禁令，而此時正值5G時代起飛之際、非記憶體半導體需求可望暴增，三星此時決定在奧斯汀設立新廠，時機點可說相當合適。

今年5月，台積電宣布將在美國亞歷桑那州興建5奈米12吋晶圓廠，這將是美國首座最先進製程的晶圓廠。專家認為，此投資案不僅能鞏固北美重要客戶，更能箝制三星等對手在當地的布局。

台積電預計砸下120億美元投資設廠，月產能2萬片，而聯邦政府與亞歷桑那州政府補助是吸引該公司設廠的誘因之一。亞歷桑那州鳳凰城（Phoenix）市議會18日已通過台積電開發協議。

為了不落人後，三星也決定赴美設廠。該公司試圖透過大型投資案提升產能，未來10年內將投資133兆韓元並聘僱1.5萬專業人才，目標是在2030年擊敗台積電、成為全球最大晶片製造商。

但專家指出，三星試圖挑戰台積電龍頭地位恐怕是場硬仗，畢竟後者財務穩健、商業模式絕佳，加上每年投注於研發項目與機器設備的金額龐大。