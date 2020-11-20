部分紓困措施恐胎死腹中 美股開盤小跌

雖然疫苗接連傳出好消息，但全球新冠肺炎疫情仍非常嚴峻，加上美國財政部長梅努欽和美國聯準會 (Fed)對某些緊急信貸機制意見不合，幾項紓困措施按原定規劃12月31日期滿即中止，將大幅降低Fed支撐金融體系的能力。今天美股一開盤下跌近50點，那指、標普均微幅下跌，5大科技股均下跌。台積電ADR上漲0.19%。

截至台北時間20日晚間10點40分左右，道瓊指數下跌50.95點或0.17%、暫報29432.28點；那斯達克指數下跌22.51點或0.19%、暫報11882.20點；標普500指數下跌6.27點或0.18%、暫報3575.60點。

至於5大科技巨頭，蘋果下跌0.35%；Alphabet(GOOGLE)下跌0.04%；微軟下跌0.17%；Facebook下跌0.49%；亞馬遜下跌0.02%。台積電ADR上漲0.19%。

美國財政部長梅努欽決定，讓美國聯準會 (Fed)的幾項紓困措施按原定規劃12月31日期滿即中止，將大幅降低Fed支撐金融體系的能力。但知情人士表示，如果金融體係受到衝擊，Fed仍將擁有相當大的放貸權力。

IG的高級市場分析師Joshua Mahony說，歐洲股市今天上午短暫的上漲似乎維持了正在進行的盤整階段，因為市場在過去兩個周一疫苗價格上漲後停滯不前。巴克萊（Barclays）和瑞銀（UBS）看漲股市的呼聲也提振了股市。

輝瑞和BioNTech將向美國食品和藥物管理局申請新冠疫苗的緊急使用授權。就在輝瑞周五宣布這一消息的兩天前，該公司說，最終數據分析發現，其含有BioNTech的新冠疫苗在預防Covid-19方面95%有效力，不僅安全，而且似乎可以抵禦嚴重疾病。

如果輝瑞的申請被FDA批准，疫苗將會分幾個階段推出，首先接種疫苗的是衛生工作者、老年人及有潛在健康問題的人。工作人員、教師、無家可歸者及監獄裡的人可能是下一波被列入名單的人，其次是兒童和年輕人。美國主要的傳染病專家Anthony Fauci博士表示，到明年4月或7月時，所有美國人都可以獲得疫苗。

（中時新聞網 葉明芳）

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