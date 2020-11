訴訟失利 傳川普考慮「走歪路」硬連任

隨著美國大選選情揭曉、總統川普選舉訴訟接連失利,即使他一再否認敗選,但明年繼續入主白宮的機會逐漸渺茫。

不過據《紐約時報》透露,川普正與幕僚討論一項「瘋狂計畫」的可能性,也就是讓全美由共和黨掌握的立法機構中,推派效忠川普的選舉人,要他們忽略普選結果,並在選舉人投票日當天投給川普,藉此翻盤大選結果。

報導指出,川普計劃向共和黨掌握的立法機構施壓,推出忠誠川普的人成為該州選舉人團,即使該州普選由拜登勝出,但投票時仍違背普選結果,直接投給川普。不過消息人士指出,川普當時並未認真討論相關細節。

但此一計畫早在川粉之間廣傳,例如川普的媒體盟友、電台主持人萊文(Mark Reed Levin)在推特上表示:「共和黨的議員們聽好了,根據憲法,在選擇選舉人團上,你們有最終決定權,而非其他選舉委員會、州務卿、州長,甚至法院,該是時候履行憲法職責了!」

不過據《商業內幕》指出,雖然川普向共和黨施壓以便讓川普的忠誠份子組成選舉人團投票的想法嚴格來說有可能,但其可行性也遭多位專家否認,還會造成許多問題,例如最高法院早在今年7月指出,包括亞利桑那州、密西根州與威斯康辛州等關鍵戰場,其中推出的選舉人團若成為「失信選舉人」(Faithless elector)是非法的,也就是他們不得違背普選結果投票。

《紐時》報導也指出,雖然川普口口聲聲堅持自己連任,並在推特上訴諸多項陰謀論,廣在川粉之間流傳。

例如川普於12日在沒有證據下聲稱計票機器公司Dominion將全國270萬張投給川普的選票刪除或轉給拜登,但美國國土安全部也於同日聲明指出「本屆大選是是美國史上最安全的選舉」,沒有證據顯示有任何投票系統刪除、減少或者竄改選票,與任何舞弊情形。

一名幕僚表示,「當川普深思未來的總統路時,雖然他很清楚大局已定,但與其要認輸,他寧可抱著一個又一個如浮木般的不可能劇本,讓他繼續留在白宮」。

文章來源:Trump asked aides if he could pursue a wild plan to replace the Electoral College with loyalists who would ignore the vote, report says

文章來源:Trump Floats Improbable Survival Scenarios as He Ponders His Future

(中時新聞網 馮英志)