歐股︱疫情恐懼蔓延全歐洲 各國股市跌

疫苗正面消息的紅利逐漸揮發殆盡，隨之而來的是市場對封城措施以及停工的擔憂，周四（19日）歐洲股市收低，泛歐 STOXX 600指數下跌0.7％，領頭跌的旅行和休閒類股下挫1.7％。

繼莫德納和輝瑞之後，阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠疫苗也傳出好消息，第二期臨床試驗結果顯示，99％的受試者在施打疫苗後成功出現抗體，且該疫苗在60至70歲的年長者身上出現強烈免疫反應。