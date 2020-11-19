歐股︱疫情恐懼蔓延全歐洲 各國股市跌
疫苗正面消息的紅利逐漸揮發殆盡，隨之而來的是市場對封城措施以及停工的擔憂，周四（19日）歐洲股市收低，泛歐 STOXX 600指數下跌0.7％，領頭跌的旅行和休閒類股下挫1.7％。
繼莫德納和輝瑞之後，阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠疫苗也傳出好消息，第二期臨床試驗結果顯示，99％的受試者在施打疫苗後成功出現抗體，且該疫苗在60至70歲的年長者身上出現強烈免疫反應。
歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）周四警告，根據最新調查結果顯示，隨著整個歐洲再度陷入封城措施的陰影之中，歐元區經濟活動將在進入第四季時失去動能，到2021年初歐元區通貨膨脹率仍將維持負數。
歐盟國家領袖預計於19日晚間6點（台北時間20日凌晨1點）召開視訊峰會，預料會議上將針對近來遭到匈牙利及波蘭擋下的復甦基金進行討論。若上述兩國堅持使用否決權，規模7,500億歐元的振興方案恐怕遲遲無法實施。對此，拉加德19日喊話，振興方案至關重要，應刻不容緩開始實施；同時她也承諾，歐洲央行將在12月推出強而有力的貨幣政策刺激方案。
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