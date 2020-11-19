美股︱兩黨重啟紓困談判 三大指數收紅

美國新冠肺炎確診病例數及不治人數持續攀升，打擊市場對經濟復甦的憧憬，加上美國上周初領失業救濟金人數意外上升，美國股市周四（19日）開低，道瓊工業指數盤中一度下挫逾200點；不過疫苗再度傳出捷報，且美國兩黨同意就新冠紓困方案恢復協商，推升三大指數微幅收高。

美國勞工部19日公布數據顯示，截至11月14日當周，美國上周首次申領失業救濟金人數為74.2萬人，較前一周增加1.3萬人，不僅遠高於經濟學家預估的71萬人，也是五周以來首次呈現增加，顯示在疫情惡化之際，就業市場復甦腳步逐漸放緩。

美國新冠肺炎確診案例累計達1,153萬例，病歿人數更是來到25萬人，CNBC分析約翰霍普金斯大學的數據發現，美國過去7日平均每日新增病例數為16萬1,165人，較上周增加了26％。為避免疫情加速擴散，美國疾病管制預防中心（CDC）更是勸告美國民眾，下周感恩節假期勿外出旅行。