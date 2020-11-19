疫情再升溫 美股全線大跌 恐慌指數漲逾4％

隨著美國疫情急速升溫，疫苗要問世還有很久時間，加上美國勞工部稍早公布的上周初領失業金人數較前一數據增加，同時也是近幾周來首次增加，預料美國經濟復甦力道減弱，導致道瓊期指盤前走跌。道瓊指數周四（19日）下跌108.04點、以29,330.38點開出，VIX指數上漲逾4%。

截至台灣時間19日晚間10點40分，道瓊指數下跌105.83點或0.36%、暫報29,332.59點；標普500指數下跌14.36點或0.40%、暫報3,553.43點；那斯達克指數下跌13.82點或0.12%、暫報11,787.78點；費半指數下跌18.37點或0.72%、暫報2,530.59點。4大科技巨頭股價全面走跌，電動車大廠特斯拉股價開盤持續上漲、漲幅約2.40%，台積電ADR股價下挫1.15美元或1.19%、暫報95.81美元。

美國勞工部公布，截至 11 月 14 日，美國初領失業金人數超過 74 萬人，高於市場預期、前值，截至 11 月 7 日，美國續領失業金人數 637.2 萬人，較預期 640 萬人稍低，前值則是從 678.6 萬人調至 680.1 萬人。這些數據一再顯示，美國經濟復甦之路還很長且顛簸。

雖然近期輝瑞、莫德納以及牛津的疫苗傳出好消息，但是歐洲以及美國的疫情正快速升溫，市場無法再如輝瑞當時公布好消息後，道瓊指數一度強彈超過1,500點的慶況行情，也恐怕讓原本強勁反彈的第三季經濟成長率的好表現無法持續至冬季聖誕節消費旺季，想要維持經濟復甦力道，美國聯準會（Fed）主席鮑爾曾呼籲美國政府必須繼續推動大型經濟刺激法案，Fed也不會在近期收回貸款工具，將繼續支撐美國企業度過難關。

（中時新聞網 呂承哲）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!