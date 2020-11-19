疫苗報喜 股市將飆35％？ 專家曝驚人走勢

在新冠疫苗研發不斷傳出好消息，預計全球經濟可望被激勵的情形下，有專家指出，道瓊指數很有可能在明年勇闖40,000點大關，較目前的水準再成長35%。

根據《CNBC》報導，道瓊指數周二收於29783點，儘管今年發生新冠疫情危機，但今年截至目前為止，已上漲4%以上，過去幾周，由於疫苗希望的帶動，股票出現強勁反彈。投資銀行貝雅（Baird）股票副主席 Patrick Spencer預測，道瓊在2021年有達到40,000點大關的潛力，很可能較目前水準再成長近35%。

Spencer解釋，該指數組成更看重價值股，而非成長股，他期待前者能跑贏大盤，而後者能穩定下來。價值股票被認為交易價格低於其真實價值，當市場實現該價值時，將會提供更高的回報，而價值股票的表現取決於經濟狀況，最近在兩種疫苗傳出好消息後，市場看到價值股票上漲，激發投資人對經濟復甦的希望。

此外，Spencer提到，貨幣市場還有6.5兆美元資金，來自於投資短期債券及現金，而現在仍有很多人藏匿現金，股票仍然不受歡迎，他相信，明年股票的走向讓投資者感到意外。

貝雅首席經濟學家 Don Rissmiller 曾暗示，冬季封鎖措施、針對性刺激方案，以及最終將能遏止病毒的措施，將讓2021年下半年出現驚人的經濟成長。包含娛樂業、航空公司、賭場、郵輪及酒店等等，都將受益於疫苗問世和封鎖措施的結束。

不過，Spencer也承認，由於疫情仍在流行，加上政治因素和刺激計畫，市場仍然會出現波動。

文章來源：CNBC

（中時新聞網 葉明芳）

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