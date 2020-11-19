解除20個月的禁飛令 波音737 MAX復飛

美國聯邦航空總署（FAA）18日（周三）核准波音（Boeing）737 MAX復飛，這是該客機因兩起嚴重空難而遭停飛長達20個月後終於解禁。對於深受737 MAX禁飛與疫情打擊的波音而言，在歷經將近兩年的全球監管機關調查、企業動盪之後，這場危機得以暫告一段落。

FAA局長狄克森（Steve Dickson）簽署命令，解除商業航空史上最長的禁飛令，FAA發布軟體、系統與訓練升級的最終細節，波音與航空公司在開始載客復飛前，必須先達到這些要求。

波音737 MAX發生兩起空難，導致346人死亡，該款客機出現技術瑕疵而引來監管機關調查，2019年3月遭下令停飛，波音高層下台，重創美國在全球航太業的領導地位以及波音業績。

波音先前估計，737 MAX危機大約使該公司損失200億美元，包括今年初暫停生產MAX的財務成本，同時也令這家航太巨擘面臨民事、刑事訴訟以及國會調查等多重打擊。

意外調查人員曾表示，操控性強化系統（MCAS）失靈是2018年10月印尼獅航空難與2019年3月衣索比亞航空飛機失事主因。波音過去兩年因應全球監管機關要求已展開修復系統、改善機師訓練等措施。