美軍抓到大選投票伺服器作弊？美媒：攏假

正如同美國總統川普一再拒絕敗選並稱大選舞弊叢生，社群網站上關於大選的不實訊息也仍繼續傳遍全球。

據美聯社報導，關於近期在網路上謠傳「美軍突襲位於德國法蘭克福的西班牙電子投票系統Scytl公司，並取回其伺服器，川普政府很快將拜登選舉舞弊的證據公開於世」完全是假新聞，不僅Scytl與美軍皆予以否認，Scytl更澄清，該公司在法蘭克福現在根本沒分公司與伺服器。

報導指出，此一謠傳起於共和黨眾議員戈莫特（Louie Gohmert）在網路視訊會議上表示，美軍得知大選舞弊有強而有力的證據後，變在法蘭克福截獲Scytl的伺服器與數據，此一說法立即在社群媒體上快速蔓延，特別廣受極右派媒體報導；不過戈莫特坦言這項資訊主要來自一道推特上的德文推文，但「自己也不知道真相」。他也曾聽到前任情報人員稱Scytl的數據資料可以證明共和黨的選票被轉移給民主黨。

另外，美陸軍發言人也向美聯社表示，關於美軍截獲Scytl伺服器的傳聞完全是假的。Scytl也在聲明中指出，「本公司並未在法蘭克福設有據點，美軍也從未搜索Scytl位於巴塞隆納或其他地方的公司，且美大選也沒採用Scytl作為計票與統計選票」。

報導指出，Scytl在美國公司總經理布瑞爾（Jonathan Brill）表示，雖然該公司曾在去年曾在法蘭克福建立備用伺服器，但當時是為了歐洲議會的專案，並於去年9月早已關閉；而在本屆美大選中，Scytl向美提供「選舉之夜結果展示平台」、「線上選舉員工培訓」、「線上選民教育」和「電子選票運輸」，銷售的產品全數安置在美，從未在經過德國，而運用的是亞馬遜網路服務。

這道聲明是關於另一家投票系統Dominion一系列指控選舉舞弊的最新發展。川普一再在沒有證據的情況下指控Dominion將他的選票刪除或轉移給拜登。不論是Scytl與Dominion皆已聲明彼此並無關聯。

文章來源：False reports claim election servers were seized in Germany

（中時新聞網 馮英志）