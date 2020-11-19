指控無根據 川普律師遭法官慘電過程全曝光

在主流媒體普遍預測民主黨候選人拜登贏得本屆美國總統大選後，總統川普一再聲稱拜登是靠選舉舞弊與非法投票才勝出，並在多處提出選舉訴訟，企圖扭轉大選結果。

不過《華盛頓郵報》指出，即使川普期盼在法律戰翻盤，但其盟友早已認了這根本為徒勞之舉，還有共和黨人透露「遷就一下川普也無妨」；而在法院上，川普律師對於選舉舞弊的指控，也一一遭法院打槍駁回。

報導指出，例如川普律師宣稱共和黨支持者無法監督賓州開票，並要求停止計票。雖然川普律師一再避免承認有川普支持者可以在賓州監督開票，不過法官戴蒙德（Paul S. Diamond）犀利提問下，川普律師才承認觀察室內看開票的人數並非零，讓戴蒙德火大，「很抱歉，所以你的問題是？」。

隨後，戴蒙德拒絕川普陣營要求，但也達成協議讓不同60名來自不同政黨的觀察人士監督開票。而根據6日在賓州的開票人士表示，當時下午已有12位共和黨人與5名民主黨人在看計票。

川普陣營的另一名律師戈德斯坦（Jonathan S. Goldstein）也遭到法官的盤問。報導指出，法官問：「你所提出的請願書就在我面前，我讀了好幾次，你沒有在其中聲稱有任何投票者或該郡委員會是違法或詐欺的，這樣說正確嗎？」

戈德斯坦表示：「庭上，指控別人詐欺是相當大的動作。我很少說一個人是騙子，也不會說民主黨全國委員或其他有關的人是騙子，每個人都是懷著善意，努力完成選舉。我想選舉有錯誤，但我們認為是一個致命錯誤，這些選票不應計算在內」。

法官接著問：「我明白。我正在問你一個具體問題，並尋求你的確切回答：你正在宣稱有任何違法舞弊行為，與這些592張選票相關嗎？」。

戈德斯坦表示，「據我所知，至今沒有」。法官再問：「你是否宣稱這592張選票對選民有任何過度或不當影響？」，戈德斯坦稱，「據我所知，目前為止沒有」。

在密西根州的底特律也是川普陣營打選舉官司的另一戰場，並要求當地停止計票，並引用共和黨的選舉觀察員康納恩（Jessica Connarn）表示，一名身分不明的人稱晚寄到的郵寄選票的郵戳日期遭往前修改，故這些選票應視為無效，但法官一再表示這是道聽塗說的傳聞證據，但原告律師赫恩（Thor Hearne）辯稱這並非道聽塗說。

法官接著問：「所以我想確保我理解你的意思，口供人並非了解這件事的人，這一點是真的嗎？」赫恩回答：「口供人對於選舉觀察員間的溝通和他們提供的文件，有直接第一手資料」。

法官表示：「好吧，這通常就會被視為道聽塗說，是吧」。

赫恩則回：「我不認為那是道聽塗說，庭上。這是康納恩親身的第一手觀察，我們還取得一個物證，就是她收到便條的複印件」，並指出在模糊的便條紙條上寫著「將11/4/20的接收日期改為11/2/20」。

不過，法官看了紙條後怒氣上來了，表示「我仍嘗試了解，為何這不是道聽塗說」，讓赫恩陷入支吾：「這個麼，我…」。

法官表示，自己完全了解口供人稱他聽到某人向他爆料這件事，「但事實是，你們要追究的是那裏確實有不法行為出現，因為除此之外我不知道這些說法與本案有何關聯」。

赫恩回答：「庭上，就我來看，『道聽塗說』這一點而言，這是康納恩女士的第一手事實陳述，她的陳述就是基於自身的第一手物證與知識」。

法官反嗆：「『我聽到某人說某件事』，告訴我為什麼這不是道聽塗說，少來了」。隔日，法官在書面判決中，抨擊原告是「不可接受的道聽塗說」，雖然赫恩又提出上訴，仍遭法官打槍，直嗆「很遺憾通知你們的提交有缺陷」。

報導最後指出，這一連串選舉訴訟的指控，其內容實際上與川普所宣稱的「猖狂投票詐欺」有巨大差別。畢竟這些律師不像川普，要上法庭的他們必須掌握確實證據。

文章來源：Trump lawyers suffer embarrassing rebukes from judges over voter fraud claims

（中時新聞網 馮英志）