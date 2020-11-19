上任立馬嚴加調查川普？拜登好猶豫

連任失利的美國總統川普在離開白宮後，美媒普遍認為失去總統特權的他即將面臨官司纏身與調查；不過，民主黨總統當選人拜登向其身旁幕僚透露，即使多位民主黨人呼籲對川普嚴加調查，但拜登仍不願消耗自身總統職權在調查川普的政策與其團隊，避免激怒川粉、讓美國進一步分裂；但他也強調，這些行動應該由獨立的司法部門決定。

據美媒《NBC News》報導，根據5位參與討論的人士表示，拜登認為他上任後的首要工作是團結美國，立即對川普發起調查，恐會讓當前已分歧極大的美國社會陷入更深分裂。知情人士透露，是否要讓聯邦政府調查川普納稅，或者挑戰川普在離開白宮前對其團隊所做的任何確保豁免的命令，拜登已向幕僚表達擔憂；另一名拜登幕僚也表示，與其起訴川普與其團隊，拜登更傾向修復他們所帶來的問題。

拜登的幕僚也強調，在平衡自己傾向與黨內壓力之間，拜登也正尋求減緩川普政府時期白宮與司法部門之間的動盪。拜登希望新任政府下的司法部門完全獨立運作於白宮之外，拜登也不會向聯邦執法官員指示是否要進行調查。

報導也指出，雖然未來拜登政府下的司法部門將以公平原則對川普進行相關調查，但是要對於所有與川普相關案件「避而不談」也不可能，特別是川普逃稅、強迫分離非法移民子女、不避免可能的利益衝突，以及可能違反競選經費法等問題，若拜登在這些關鍵問題上對川普「手下留情」，恐會惹火長期支持全面檢視川普政府的人們。

(中時新聞網 馮英志)

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