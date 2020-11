酷！美以虛擬實境 執行與殲20的對抗空戰

兩家美國公司合作研發,在實際的飛機上安裝虛擬實境的假想敵目標,以執行不同戰機對抗。在測試過程中,研發團隊所設計的虛擬目標是中國大陸的殲20戰機,也可以說未來能利用這套技術,進行與殲20對決的測試。

The Drive報導,這項技術是由Red 6和EpiSci兩家公司進行合作,研發目的是可以大大降低空戰訓練的成本,也能模擬美國飛行員遇到可能的國際對手,解決其他一些戰術挑戰。

研發團隊將是將一架渦輪螺旋槳Berkut 560實驗機為載體,在飛機上安裝虛擬實境任務電腦,以及具有投影能力的實境頭盔。戴上頭盔之後,飛行員就從在頭盔顯示器上看到實際不存在的目標。

研發團隊以中國大陸的殲-20隱形戰鬥機為假想目標,EpiSci公司的戰術AI技術,可以增強這架殲20的性能。

EpiSci戰術自主系統公司的副總裁卡羅斯‧金泰爾(Chris Gentile)表示:「這是首次在實際的飛機上,以人工智能的技術進行空戰,這也是為自動化控制的無人戰機進行提前準備。」

EpiSci借用了先前在美國國防高級研究計劃局(DARPA)的「Alpha空戰纏鬥」(Alpha Dogfight)計劃,引進戰術AI技術。

通過這種方式,可以將原本的地面模擬器的那種AI目標,引入真正的飛機裡,好處是飛行員能感受到飛行過程的速度與壓力。

sandboxx報導,只要掌握對手戰機(如殲20)的空氣動力學能力,以及推測的匿蹤效果特徵,就可以編寫出類似殲20的虛擬目標,飛行員就可以對之進行一場假想空戰。

文章來源:Pilot In A Real Aircraft Just Fought An AI-Driven Virtual Enemy Jet For The First Time

(中時新聞網 江飛宇)