美中科技戰竟0：2？美爆重大戰略失敗內幕

美中科技大戰延燒，美國祭出華為禁令，打擊華為晶片（芯片）供應初步見效，但也促使中國決定傾全國之力發展晶片。有美媒指出，美國目前在美中科技戰呈現0：1落後，甚至可能是0：2的局面，因為美國在稀土方面犯下「重大戰略失敗」之餘，在5G領域也嚴重落後。

根據美國《國防》月刊（National Defense）日前刊登文章報導，美國目前在美中科技戰中「已呈現0：1落後，或者可能是0：2」；美國大眾對這場不宣而戰的戰爭還很少意識到，但北京卻對此相當了解。

文章指出，關於「第一球」，中國過去數十年來建立了稀土產業的壟斷，美國輸了這場自己甚至不知道在打的仗，事實會證明這是一次重大戰略失敗，因為這些元素是本世紀許多科技產業發展重要基石。稀土廣泛運用在電動車、智慧型手機等消費電子產品的零組件材料，如果沒有稀土，智慧型手機、電動車，甚至一些美國武器系統都無法使用。

至於「第二球」，則是5G主導權爭奪的戰役。文章引述「新中心」智庫（The New Center）《美國5G真相時刻》報告指出，高速互聯愈來愈重要，美國正在5G競賽落後，而中國正在飛速前進，哪怕美國尚在開發和應用其他方面的不少變革技術。

文章分析，如果美國不想購買中國製造的5G設備，替代的選擇不是購買美國產品，而是去找價格更高的歐洲公司。雖然有些專家說，5G還不足以對美國構成0：2，但他們也會說比賽臨近尾聲，美國需要奮力追趕。上述報告強調，華府需要投入1,000億美元搞研發，美國才有希望取得5G優勢。

最後，文章並提及，中國看到了未來，並且及早在5G技術上投入了大量資金，但除了5G技術，美中科技戰還有其他幾條戰線，包括航空、太空、生物技術、量子科學、機器人、軍事技術及人工智慧等。5G和稀土只是一場長期戰爭中的兩場戰役，若美國有足夠意志，失去的地盤是可以奪回來的，比分能改寫成2：0，但美國並非穩操勝券。

（ 中時新聞網 葉明芳）