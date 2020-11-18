美股︱疫情陰影掩蓋疫苗希望 道指挫344點

輝瑞藥廠的新冠疫苗再度傳出捷報，加上波音737MAX在禁飛近兩年後獲FAA許可復飛，推升道瓊工業指數周三（18日）早盤上揚，一度上漲147點；然美國新冠肺炎疫情惡化速度仍不見趨緩，加上政治前景不明朗，道指盤中紅翻黑，三大指數皆以接近當日低點作收。

美國製藥巨頭輝瑞18日表示，其和德國生技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗後期試驗最終結果顯示，疫苗在預防新冠病毒的有效行高達95%，高於早期數據的90%，且並未在臨床試驗的受試者身上發現嚴重的安全問題。

輝瑞指出，該公司已取得足夠的安全性數據，計劃在幾日內向美國食藥署申請緊急使用授權，若順利獲得批准，將有望在今年年底前開始供貨。

雖然疫苗研發正面消息不斷，但新冠確診案例持續攀升卻也讓市場人心惶惶；紐約市長白思豪於周三宣布，為遏制新冠病毒在校園內擴散，紐約市內的公立學校自周四起暫停面授教學，改為線上授課，美國股市聞訊下挫。